Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el conjunto de 5 piezas de mueble de jardín o terraza más barato del mercado: mesa, sillas y taburetes de acabo similar a la madera

Lidl sigue cosechando éxitos. Y con razón... Cada novedad que llega a sus estanterías está cuidadosamente pensada tya que la marca quiere facilitar el día a día de sus fieles clientes. Y sí, el éxito de Lidl ya no está por demostrar. La marca alemana siempre ofrece auténticas gangas a sus clientes.

Al ofrecer productos de calidad a precios competitivos, Lidl ha sabido fidelizar a una clientela fiel. Gracias a una selección de productos variados, que van desde alimentos hasta artículos para el hogar, Lidl responde a las diversas necesidades de sus clientes. Todo ello garantizando un gran ahorro. Ya sea para cocinar, hacer jardinería o incluso decorar la casa, Lidl piensa en todo, sin olvidar que cada producto tiene siempre una relación calidad-precio inmejorable.

Esta cadena de supermercados es, por tanto, una referencia clave en el sector de la gran distribución. Hoy no es una excepción a la regla. La marca alemana ya piensa en los días soleados y para la ocasión, Lidl acaba de presentar su nuevo salón de jardín.

La marca alemana ha diseñado un conjunto de salón de jardín pensando en aquellos que buscan aprovechar al máximo cada metro cuadrado de su espacio exterior. Lo tiene todo para gustar. Las piezas de este salón están completas y Lidl va a lo esencial y ofrece dos sillas, dos taburetes y una mesa.

¿Y qué pasa si ttienes un jardí o una terraza pequeña? Las sillas y los taburetes se pueden guardar cuidadosamente dentro de la mesa, por lo que se gana espacio y comodidad. Y es que este salón de jardín ofrece una solución compacta y ordenada. De hecho, esta opción es ideal para espacios pequeños ya que permite a los usuarios disfrutar al máximo de su exterior sin comprometer el espacio disponible.

Con una carga máxima de 110 kg por asiento, este conjunto está diseñado para durar. De hecho, Lidl garantiza una compra acertada para el exterior de tu hogar. Sin olvidar los cojines del asiento y el respaldo que añaden un toque extra de comodidad y ofrecen un espacio acogedor para relajarse al aire libre.

Pero eso no es todo. Además de su aspecto confortable, el conjunto Livarno Home de Lidl también es sinónimo de durabilidad. Los materiales de alta calidad y los cojines resistentes a la lluvia y al sol garantizan un uso sin preocupaciones durante todo el año. Incluso en condiciones meteorológicas adversas. Con un precio inferior a 360 euros, este conjunto de muebles de jardín está causando sensación. No solo tiene un diseño ingenioso y una construcción sólida, sino que también se integra a la perfección en cualquier espacio exterior gracias a su tamaño ideal.

Con el salón de jardín Livarno Home, podrás transformar tu terraza o jardín en un lugar elegante y funcional para relajarte, perfecto para disfrutar de los días soleados que se avecinan.