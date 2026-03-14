Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir el nuevo color de su vajilla más viral: doce piezas de gres por 40 euros
"No termina de ser ni azul ni gris. Es super elegante", aseguran los clientes
Parece una vajilla de Zara Home, pero no lo es. La vende un supermercado y sus doce piezas cuestan menos de 50 euros. Se trata de la vajilla más viral y bonita de Carrefour. Y ahora, además, está disponible en un nuevo color. "No termina de ser ni azul ni gris. Es super elegante", aseguran clientes en internet. Hasta ahora, solo se venbdía en tres colores: verde, beis y azul oscuro. En cualquiera de sus cuatro tonalidades, es un conjunto de platos ideal para vestir cualquier mesa y su diseño recuerda a las principales marcas de decoración de España.
Según recoge la descripción del producto, es una vajilla de gres, cuyo modelo se llama "Home Mood". Tras el éxito de ventas, Carrefour la ha vuelto a reponer y ya está disponible tantos en sus supermercados físicos como en su página web. Consta de cuatro planos llanos (27cm), cuatro platos hondos (20cm) y otros cuatro de postre (19cm) de forma redonda. Su precio en estos momentos es de 41,99 euros, aunque en algunas tiendas está rebajada con un "super precio" de 34 euros.
Carrefour vende otras muchas vajillas, pero no con la calidad de esta, que está hecha en gres, un material muy resistente. Sus otras opciones son en porcelana, en loza o en vidrio.
Ni siquiera Ikea, el gigante sueco de los muebles baratos, tiene una vajilla de gres tan competitiva como la de Carrefour y eso que la tiene rebajada a 59,99 euros. La de Carrefour brilla y tiene el remate en otro color, dandole un toque especial y sofisticado. Es, en pocas palabras, super bonita.
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