Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas en dos tamaños más baratas que se venden: están disponibles en tres colores

Lidl es la cadena de descuento que permite a todo el mundo ahorrar en tiempos de encarecimiento de productos y del día a día. Y es que los clientes ya no acuden a la cadena de descuento únicamente para llenar la nevera. Desde hace años, la marca no ha dejado de diversificar su oferta. Productos para el hogar, bricolaje, bienestar… En Lidl hay todo lo necesario para tus comodidades.

Las ofertas se suceden para que todo el mundo pueda beneficiarse económicamente. ¡Y además ahora que la marca tiene su propia página web donde se puede comprar online! Para celebrar la llegada del buen tiempo, la marca presenta una serie de ofertas que están arrasando.

Esta primavera, las ofertas se suceden en la cadena alemana. Muebles, herramientas de jardín, ropa... Las gangas se suceden para deleite de los bolsillos más modestos.

También hay gangas en las ofertas de textil de la marca. Encuentra en Lidl lo mejor para vestirte, pero también para decorar tu hogar… Para dormir cómodamente en tu cama todas las noches, es imprescindible tener unas buenas sábanas. Eso es precisamente lo que te propone Lidl con estas sábanas ajustables de cambray, disponibles en tres colores diferentes.

El chambray es un tejido de algodón de gramaje medio, tejido con un hilo crudo y otro de color. Este tejido evita que la prenda sea transparente. Puede parecerse a la popelina, pero es un poco más ligero y tiene más textura que esta. Además, la densidad del tejido es de 142.

Como socios del cultivo sostenible del algodón en África, estas sábanas bajeras no solo son de calidad, sino también éticas. Dotadas de un borde elástico para una sujeción óptima, son adecuadas para colchones de hasta 20 cm de grosor. Lidl las ofrece en dos tamaños (140 x 200 cm y 160 x 200 cm), así como en tres colores (azul, gris y burdeos).

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En cuanto al precio de estas sábanas de LIVARNO Home, también es muy atractivo, ya que la tienda de descuento las ofrece a 14,99 €.