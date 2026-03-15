Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

De la marca Silvercrest, tiene una capacidad de 4,7 litros y una potencia de 2.000 W

Un supermercado Lidl

Un supermercado Lidl

Alejandra Carreño

Lidl tira el precio de su freidora de aire más famosa. A partir de mañana, lunes día 16, el supermercado vende el electrodoméstico, de la marca Silvercrest, por menos de 40 euros. Exactamente, por 39,99 euros, por lo que se esperan colas kilométricas.

Según recoge Lidl, la freidora en cuestión tiene capacidad para 4,7 litros y una potencia de 2.000 W. El rango de temperaturas que abarca es de los 40 a los 200 grados. Se puede usar para asar, hornear y cocer y, por supuesto, para freír sin aceite ni grasas adicionales.

Freidora de aire del Lidl

Freidora de aire del Lidl / Lidl

Su manejo, garantiza Silvercrest, es sencillo mediante mando giratorio. La freidora tiene seis programas preconfiguradas para una selección rápida: Reheat, Dehydrate, Roast, Bake, Prove, Air Fry. Incluye un recipiente para freir y salvamanteles con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®. Viene con la mejor protección contra la corrosión.

Noticias relacionadas y más

El electrodoméstico estrella del momento incluye manual de instrucciones y libro de recetas. Su volumen útil es de 3,6 litros y la cantidad óptima para hacer patatas fritas es de 500 gramos. Tiene una longitud de cable de aproximadamente 100 cm.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  2. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  3. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  4. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  5. Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
  6. El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
  7. El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
  8. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

El "Orient Express" español vuelve mañana a Asturias: así es el Transcantábrico, el tren de lujo (con catorce suites) que viaja al trantrán entre montañas, acantilados y pueblos marineros

El "Orient Express" español vuelve mañana a Asturias: así es el Transcantábrico, el tren de lujo (con catorce suites) que viaja al trantrán entre montañas, acantilados y pueblos marineros

Rutas escolares más seguras en Langreo: el Ayuntamiento pide al Principado un vial para reducir el tráfico frente a los colegios de Sama

Rutas escolares más seguras en Langreo: el Ayuntamiento pide al Principado un vial para reducir el tráfico frente a los colegios de Sama

La Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa: los agentes miran tu móvil para evitar que uses una determinada aplicación

La Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa: los agentes miran tu móvil para evitar que uses una determinada aplicación
Tracking Pixel Contents