Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

Lidl tira el precio de su freidora de aire más famosa. A partir de mañana, lunes día 16, el supermercado vende el electrodoméstico, de la marca Silvercrest, por menos de 40 euros. Exactamente, por 39,99 euros, por lo que se esperan colas kilométricas.

Según recoge Lidl, la freidora en cuestión tiene capacidad para 4,7 litros y una potencia de 2.000 W. El rango de temperaturas que abarca es de los 40 a los 200 grados. Se puede usar para asar, hornear y cocer y, por supuesto, para freír sin aceite ni grasas adicionales.

Freidora de aire del Lidl / Lidl

Su manejo, garantiza Silvercrest, es sencillo mediante mando giratorio. La freidora tiene seis programas preconfiguradas para una selección rápida: Reheat, Dehydrate, Roast, Bake, Prove, Air Fry. Incluye un recipiente para freir y salvamanteles con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®. Viene con la mejor protección contra la corrosión.

El electrodoméstico estrella del momento incluye manual de instrucciones y libro de recetas. Su volumen útil es de 3,6 litros y la cantidad óptima para hacer patatas fritas es de 500 gramos. Tiene una longitud de cable de aproximadamente 100 cm.