Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de avión más barata del mercado: cabe de todo, se ajusta al espacio y cuesta menos de 13 euros

Por fin llega la primavera y el buen tiempo. Así que, para dar la bienvenida a la nueva temporada, la cadena de descuento compite con buenas ideas para que podamos disfrutarla al máximo. Y es que para todos aquellos a los que les gusta comprar con inteligencia, Lidl es la opción ideal. Cada día hay múltiples ofertas en las tiendas de la marca.

Pero también en su página web, donde cada vez más opciones y ofertas esperan a los clientes. La cadena de descuento es el lugar que, durante todo el año, devuelve el poder adquisitivo a los presupuestos más ajustados. Y ahora que se acercan las vacaciones de Semana Santa , vuelve a ser Lidl quien marcará la diferencia para que todo el mundo pueda disfrutarlas. De hecho, no hay por qué privarse de estos tres meses de verano. Tanto si te vas lejos como si te quedas cerca de casa, la marca alemana te ofrece todo lo necesario para disfrutar al máximo de la temporada estival.

Para aquellos que saldrán a dar una vuelta por todas partes para explorar, si tienes pensado hacer senderismo o simplemente dar un paseo, piensa en hacerte con la mochila con la mejor relación calidad-precio del mercado. Eso es lo que te ofrece Lidl con esta mochila Crivit, ligera y diseñada para que puedas meter en ella todo lo necesario para tus escapadas. Con un espacioso compartimento principal y bolsillos con cremallera, resulta muy práctica para llevarla contigo.

También destaca por sus otros dos bolsillos laterales de malla, pensados para guardar una botella de agua o algún bocadillo o barrita para el camino. Fabricada con un material de alta calidad impermeable, esta mochila es totalmente resistente al agua, lo que se evitará que se empape en caso de lluvias inesperadas. Muy cómoda, esta mochila, a la venta en Lidl, cuenta además con tirantes ajustables en longitud y una correa para el pecho que permite adaptarla a tu complexión.

Se mantendrá estable durante los desplazamientos y no rebotará cuando te enfrentes a caminos difíciles. Diseñado con un aspecto moderno y elegante, este modelo no tiene nada que envidiar a la competencia de otras marcas.

Con unas dimensiones de 13 x 20 x 46 cm, es a la vez resistente y versátil para usarla en numerosas ocasiones. Aunque es ideal para el senderismo, también puede servir como bolsa de playa o para practicar deporte en interior o al aire libre. Tú decides cómo usarla según tus necesidades.

En cuanto a su precio, es la grata sorpresa que espera a los clientes de Lidl. Estos estarán encantados de saber que esta mochila cuesta solo 12,99 euros.