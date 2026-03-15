Sanidad lo hace oficial: multas de hasta 600 euros por fumar en terrazas de bares, estaciones de transporte y parques infantiles
La nueva ley antitabaco actualiza los espacios prohibidos para los cigarrillos y el régimen sancionador
Ni en terrazas de bares ni en estaciones de transporte ni en parques infantiles. Estos son algunos de los nuevos espacios en los que no se podrá fumar este año, una vez que se apruebe la nueva ley antitabaco. El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado mes de septiembre al anteproyecto para completar en este 2026 su tramitación en el Parlamento. Aunque se desconoce la fecha exacta de la aprobación final de la norma, el adiós al tabaco en espacios al aire libre cada vez está más cerca.
La ley amplía precisamente esos espacios, en línea con las recomendaciones hechas por la Comisión Europea. Entre ellos están los exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales; los parques infantiles y zonas culturales o deportivas; las terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre; y los vehículos de transporte con conductor.
El texto actualiza el régimen sancionador, con multas que van desde los 30 a los 60.000 euros. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 30 a 600 euros; las graves con entre 601 y 10.000; y las muy graves con 600.000. Será una infracción leve, por ejemplo, que un menor fume o vapee, lo cual conllevará una multa de 100 euros que deberán asumir sus padres, mientras que muy grave patrocinar cigarrillos electrónicos. Fumar en un lugar prohibido se considera una incumplimiento leve.
Otras formas de tabaco
El anteproyecto regula por primera vez otros productos relacionados con el tabaco ante el aumento de su presencia en el mercado y el creciente consumo entre los más jóvenes. Se tratan de los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, incluyendo todos sus componentes (cartucho, depósito, dispositivo); bolsitas de nicotina para uso oral, compuestas total o parcialmente por nicotina natural o sintética, en forma de sobres, polvo o comprimidos; productos a base de hierbas, utilizados para fumar, vaporizar o inhalar, como shishas o mezclas vegetales sin tabaco; y dispositivos para el consumo de productos calentados, incluidos los que funcionan con tabaco u otros preparados.
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