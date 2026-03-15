Por qué cada vez más gente está metiendo rodajas de fruta en el microondas
"Así la suciedad saldrá más fácil", asegura la experta de limpieza Begoña Pérez, "La Ordenatriz"
Es la forma más sencilla y eficaz de limpiar el microondas, uno de los electrodomésticos más usados en el hogar. Se trata de meter rodajas de fruta en su interior y más en concreto de limón. ¿Por qué el limón? Porque esta fruta contiene ácido cítrico y aceites esenciales capaces de eliminar los malos olores del microondas.
A este viejo truco se ha rendido los gurús de limpieza, como Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz. Según esta experta, meter un recipiente con agua y un par de rodajas de limón es la mejor forma para limpiar el microondas por dentro y que quede reluciente.
Calentar durante tres minutos
Una vez introducido, aconseja La Ordenatriz poner un programa de tres minutos. "Eso va a generar vapor, con un olor rico de limón", explica. Después de ello, tan solo hay que una bayeta y limpiarlo. "Así, va saliendo más fácil la suciedad. Sino, le vamos dando con agua y jabón. Con un poco de tiempo sale super bien", asegura.
Otros trucos virales de limpieza
La Ordenatriz es famosa en toda España por este y otros trucos de limpieza. Otro de lo más populares es cómo eliminar el moho en la goma del tambor. ¿La solución? Coger un paño de algodón empañado de lejía y frotar.
¿Y la campana extractora? ¿Cómo elimino la suciedad? Para ello, hay que coger dos cazos y llenarlos de agua, con un poquito de vinagre y bicarbonato. Lo llevamos a hervir y el vapor hará de nuevo el trabajo sucio. Gracias a él se podrá quitar la grasa de forma más fácil con un paño.
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