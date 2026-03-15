Por qué cada vez más gente está metiendo rodajas de fruta en el microondas

Es la forma más sencilla y eficaz de limpiar el microondas, uno de los electrodomésticos más usados en el hogar. Se trata de meter rodajas de fruta en su interior y más en concreto de limón. ¿Por qué el limón? Porque esta fruta contiene ácido cítrico y aceites esenciales capaces de eliminar los malos olores del microondas.

A este viejo truco se ha rendido los gurús de limpieza, como Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz. Según esta experta, meter un recipiente con agua y un par de rodajas de limón es la mejor forma para limpiar el microondas por dentro y que quede reluciente.

Calentar durante tres minutos

Una vez introducido, aconseja La Ordenatriz poner un programa de tres minutos. "Eso va a generar vapor, con un olor rico de limón", explica. Después de ello, tan solo hay que una bayeta y limpiarlo. "Así, va saliendo más fácil la suciedad. Sino, le vamos dando con agua y jabón. Con un poco de tiempo sale super bien", asegura.

Otros trucos virales de limpieza

La Ordenatriz es famosa en toda España por este y otros trucos de limpieza. Otro de lo más populares es cómo eliminar el moho en la goma del tambor. ¿La solución? Coger un paño de algodón empañado de lejía y frotar.

¿Y la campana extractora? ¿Cómo elimino la suciedad? Para ello, hay que coger dos cazos y llenarlos de agua, con un poquito de vinagre y bicarbonato. Lo llevamos a hervir y el vapor hará de nuevo el trabajo sucio. Gracias a él se podrá quitar la grasa de forma más fácil con un paño.