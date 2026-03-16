Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el maletín de herramientas de 104 piezas más barato del mercado: no necesitarás nada más
Una oferta por tiempo limitado
Si eres todo un manitas, no te puedes perder la oferta de Action, el maletín de herramientas de 104 piezas más barato del mercado, y es que no necesitarás nada más. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Y es que contiene todo lo que necesitas para tu trabajo: desde un nivel, una sierra de mano y una cinta métrica hasta un martillo, destornilladores, alicates y llaves. Incluye adaptadores de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas; así como extensiones de diferentes longitudes.
También tiene una selección de puntas de destornillador de 25 mm, llaves de estrella y hojas de sierra de repuesto.
Este maletín-carrito para herramientas es ideal para usar en casa o de viaje. Incluye todo lo que necesitas, desde un nivel y un martillo hasta una amplia selección de destornilladores, alicates y llaves para tenerlo todo bien preparado para cada trabajo.
Gracias a las diferentes puntas y extensiones, trabajarás de forma flexible; además de tener siempre la longitud adecuada para cada faena. Tanto si realizas una pequeña reparación como si te enfrentas a un proyecto de mayor envergadura, con este maletín-carrito tendrás las herramientas adecuadas siempre a mano.
Promoción
El precio de este maletín de herramientas de 104 piezas era de 59,95 euros, pero como está en promoción en Action, tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 49,95 euros.
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Nuevo examen para mayores de 65 años para renovar el permiso de conducir: novedad tras la obligatoriedad de la baliza v-16
- Cambio en las Zona de Bajas Emisiones y adiós a la multa de 200 euros: 'Permitirá la circulación de los coches sin etiqueta
- Muere el escritor Bryce Echenique, casado con una asturiana, y amigo íntimo de Juan Benito Argüelles y Ángel González
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: 'He acompañado a muchos niños con cáncer y eso me dió una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031