Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el maletín de herramientas de 104 piezas más barato del mercado: no necesitarás nada más

Si eres todo un manitas, no te puedes perder la oferta de Action, el maletín de herramientas de 104 piezas más barato del mercado, y es que no necesitarás nada más. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que contiene todo lo que necesitas para tu trabajo: desde un nivel, una sierra de mano y una cinta métrica hasta un martillo, destornilladores, alicates y llaves. Incluye adaptadores de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas; así como extensiones de diferentes longitudes.

Maletín de herramientas. / Action

También tiene una selección de puntas de destornillador de 25 mm, llaves de estrella y hojas de sierra de repuesto.

Este maletín-carrito para herramientas es ideal para usar en casa o de viaje. Incluye todo lo que necesitas, desde un nivel y un martillo hasta una amplia selección de destornilladores, alicates y llaves para tenerlo todo bien preparado para cada trabajo.

Gracias a las diferentes puntas y extensiones, trabajarás de forma flexible; además de tener siempre la longitud adecuada para cada faena. Tanto si realizas una pequeña reparación como si te enfrentas a un proyecto de mayor envergadura, con este maletín-carrito tendrás las herramientas adecuadas siempre a mano.

Promoción

El precio de este maletín de herramientas de 104 piezas era de 59,95 euros, pero como está en promoción en Action, tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 49,95 euros.