Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la plancha de pelo más barata del mercado: protege tu pelo por solo 7,95 euros
Un producto que se encuentra en promoción
Si quieres salir a la calle como si hubieras pasado antes por la peluquería, no te puedes perder esta oferta de Action, la plancha de pelo más barate del mercado que además protege tu pelo por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una plancha de pelo de cerámica Elle que está provista de placas de aluminio con revestimiento de cerámica.
Está equipada con tecnología de calentamiento rápido y una temperatura final de 200 grados, además viene con un cable que gira 360 grados para que puedas moverte más libremente.
Apuesta por un brillante corte y peinado con esta plancha de pelo ELLE.
Con la luz de indicación sabrás cuándo la plancha está caliente, para empezar con tu sesión de estilismo. Es de uso sencillo. El cable se puede girar 360º, lo que hace que la plancha se mueva de forma sencilla.
Además, la capa de cerámica de las placas ayuda a proteger tu pelo del calor.
Precio
Esta plancha tenía un precio de 9,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento en Action con lo que se queda en 7,95 euros.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí