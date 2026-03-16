Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la plancha de pelo más barata del mercado: protege tu pelo por solo 7,95 euros

Si quieres salir a la calle como si hubieras pasado antes por la peluquería, no te puedes perder esta oferta de Action, la plancha de pelo más barate del mercado que además protege tu pelo por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una plancha de pelo de cerámica Elle que está provista de placas de aluminio con revestimiento de cerámica.

Plancha de pelo. / Action

Está equipada con tecnología de calentamiento rápido y una temperatura final de 200 grados, además viene con un cable que gira 360 grados para que puedas moverte más libremente.

Apuesta por un brillante corte y peinado con esta plancha de pelo ELLE.

Con la luz de indicación sabrás cuándo la plancha está caliente, para empezar con tu sesión de estilismo. Es de uso sencillo. El cable se puede girar 360º, lo que hace que la plancha se mueva de forma sencilla.

Además, la capa de cerámica de las placas ayuda a proteger tu pelo del calor.

Precio

Esta plancha tenía un precio de 9,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento en Action con lo que se queda en 7,95 euros.