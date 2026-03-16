Mañana se esperan colas kilométricas en Leroy Merlin para conseguir la mesa de terraza que se cuelga en la barandilla: plegable y adiós a perder espacio en el suelo

Queda muy poco para la llegada de la primavera. Y hay buenas noticias para aquellos que sean enemigos del frío, probablemente sea más cálida de lo normal en España. Así se ha expresado este jueves el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal.

"Siempre hay que hablar en términos de probabilidad, porque además son predicciones, estas de tres meses, que están sujetas a mucha incertidumbre, sobre todo la de la primavera", ha precisado el experto. En concreto, hay un 50% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20% de que sea más frío de lo normal en estas zonas. Además, hay un 60% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en el resto de la Península y un 70% en Baleares. En ambas zonas hay un 10% de probabilidad de que sea más frío de lo normal. "Si se cumple este pronóstico volvería a suceder algo parecido al invierno (que en España ya acumula nueve inviernos con temperaturas más altas de lo normal): la última primavera más fría de lo normal fue la de 2018. Esa fue la última estación en España más fría de lo normal", ha especificado Del Campo.

Por ello, llega el momento de salir al aire libre y disfrutar, aquellos que lo tengan, del buen tiempo la luz y el sol en la terraza. Si no quieres perder espacio pero disfutar de una mesa donde poder desayunar, apoyar la tablet o el ordenador, unas copas o lo que te apetezca, Leroy Merlin tiene la solución ideal.

Con un diseño sencillo y elegante en color antracita, esta mesa plegable y colgante para balcón de la línea Aktive Garden, se adaptará con facilidad a tus necesidades. Cuenta con un sistema que permite ajustarla a cualquier barandilla de la terraza, jardín o balcón y, también, con tres posiciones de inclinación diferentes. Ideal para leer, tomar el desayuno e incluso para trabajar con el portátil al aire libre. Además, cuando no la estés usando podrás abatir su tablero y utilizar el espacio disponible para otra cosa. . Mide montada 60x40x60/66,5 cm. Pensada para uso individual, soporta un peso máximo de 20 kg. Mesa plegable balcón, ideal para colocar en la barandilla de terrazas o balcones. La mesa en uso mide 60 x 40 x 60/67 cm y su tablero 60 x 40 cm y stá fabricada con estructura de acero y tablero de MDF, es de uso individual y soporta un peso máximo de 20 kg. Plegable y multiposición: cuenta con tres posiciones de inclinación y su tablero es abatible. Lo merjor es que esta mesa se monta en cuestión de segundos, fácil de limpiar con un paño húmedo (evitar uso de productos abrasivos).

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