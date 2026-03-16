Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sartén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Seguro que es momento de renovar tus sartenes, pues en Lidl puedes hacerlo con la sartén más barata del mercado, que está disponible por menos de 10 euros. Mañana se esperan colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de una sartén de aluminio fundido de 24 centímetros que permite una cocción saludable y baja en grasas.

Sartén. / Lidl

Los revestimientos Maximizing-Green están libres de tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas; además, está producida de forma sostenible, con condiciones de trabajo mejoradas y libres de sustancias nocivas durante la fabricación.

La sartén que venden en Lidl cuenta con revestimiento antiadherente de ILAG®; y es muy resistente y duradera.

Y es que es resistente a arañazos y muy resistente a la abrasión. Además, tiene un práctico indicador de calor: el triángulo interior del logotipo de la marca se vuelve invisible tan pronto como la sartén está precalentada.

El material de esta sartén es aluminio fundido de alta calidad con mango Soft-Touch y es apto para horno hasta 160 grados.

Descuento

Una sartén de estas características podría costar mucho dinero, pero no en Lidl. Su precio original era de 9,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento con lo que se queda en 7,99 euros.