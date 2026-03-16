Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set para preparar sushi casero más barato del mercado para el día del Padre: por menos de 10 euros harás tu comida japonesa

Disfrutar de un sushi fresco siempre es un momento de felicidad, ya sea para cenar o para recibir a unos amigos. El delicioso sabor del arroz avinagrado, la frescura del pescado y la textura de la hoja de nori crean una armonía perfecta.

Sin embargo, pedir sushi japonés o comprarlo en bandejas suele suponer un gran gasto. La solución es, por tanto, lanzarse a una divertida aventura culinaria. Preparar tu propio sushi en casa es más sencillo de lo que parece, así controlas la calidad de los ingredientes, desde el pescado hasta las verduras crujientes, según tus preferencias. También es una oportunidad para compartir un buen rato en familia mientras lo preparáis.

La idea puede parecer intimidante al principio… Sobre todo si no tienes el material adecuado. De hecho, se necesita arroz especial, algas nori, una esterilla de bambú para enrollar y muchos otros accesorios.

Reunir todos estos elementos lleva tiempo y, al final, puede salir caro. Por ello la cadena Lidl ha pensado en todo para simplificar la vida a los amantes de la cocina japonesa. Tienen todo lo necesario. Estos sets de Lidl permiten iniciarse sin estrés en la preparación de sushi y convierte su elaboración en un juego de niños al alcance de todos.

Lidl ha puesto a la venta un kit de preparación de lo más completo en el que no dejan nada al azar. Uno de estos sets reúne nada menos que 13 piezas para hacer makis, nigiris e incluso sashimis como un profesional e incluso la famosa esterilla de bambú, indispensable para enrollar el sushi de forma apretada y uniforme. El kit también incluye un cuenco para preparar y avinagrar el arroz y además, hay una espátula adecuada para manipularlo correctamente.

Para cortar con precisión los ingredientes y los rollos, el pack incluye un cuchillo. Todos estos utensilios son perfectos para facilitar cada paso, desde la preparación hasta la presentación final.

Con este kit completo, Lidl facilita aún más el día a día en la cocina. Solo tienes que colocar la hoja de alga sobre el rodillo. A continuación, ya puedes añadir los ingredientes que desees, como salmón, aguacate o pepino. Una vez enrollado, puedes cortar el sushi. Este kit te abre las puertas a una tradición culinaria exigente, pero muy gratificante y podrás probar diferentes recetas, desde las clásicas hasta creaciones más personales.

El punto fuerte de este kit reside en su extraordinaria relación calidad-precio. El conjunto de estos 13 accesorios tiene un precio increíble de 9,99 euros. Se trata de una inversión mínima en comparación con el coste de varias comidas de sushi compradas fuera de casa.

Imagina el orgullo de presentar en la mesa un bonito plato de sushi de colores que has elaborado íntegramente tú mismo.