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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros

Siempre es un buen momento para renovar la ropa de hogar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si estás pensando en renovar la ropa del hogar, por qué no empezar con las toallas. Y es que en Lidl te venden el juego de toallas más barato del mercado, que está disponible en dos modelos por solo 9,59 euros.

Se trata de un set de toallas de seis piezas con el que en Lidl "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África" ya que están hechas de algodón puro.

Toallas.

Toallas. / Lidl

Además, son de secado rápido y ligero, además de fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.

El set está formado por 2 toallas de 65 x 120 cm; otras tantas de 50 x 90 cm; y dos más 30 x 40 cm.

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Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, este set de toallas tenía un precio en Lidl de 11,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 9,59 euros.

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