Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la decoración de estilo costero que está arrasando: artículos desde 4 euros
Toda una variedad de productos para dar un toque de distinción a tu casa
Hay un estilo de decoración que está arrasando, se trata del estilo costero que puedes encontrar en Primark con artículos desde 4 euros, toda una variedad de productos para dar un toque de distinción a tu casa. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con ella.
Y es que, como señalan desde Primark, "incorporar elementos de la costa en la decoración de tu hogar te aportará relajación, frescura y un toque desenfadado".
Este estilo se inspira en la vida cerca del mar, "con texturas naturales y colores que evocan la costa. El objetivo es crear un espacio con la misma energía que una casita de playa, aunque esté en plena ciudad".
Además, no hace falta que hagas un cambio radical en tu casa, sino que puedes añadir diversos objetos de decoración como los que puedes encontrar en Primark. Así, cuentas con cojines decorativos que incluyen conchas en relieve y corales bordados en tonos azules y blancos.
Inspiración
O también una vajilla con motivos de inspiración mediterránea, por no hablar de las fragancias para el hogar, como el sicilian lemon.
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