Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de limpieza facial más barato del mercado: con cuatro cabezales por solo 3,39 euros
El complemento perfecto para tu rutina diaria
Si quieres tener la cara perfecta no puedes perderte esta oferta de Action, que tienen el set de limpieza facial más barato del mercado. Tiene cuatro cabezales y solo cuesta 3,39 euros, es el complemento perfecto para tu rutina diaria. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Este set de limpieza incluye cuatro cabezales: cabezal de masaje, cabezal de esponja, cepillo de limpieza suave y cepillo de silicona. Además, tiene 2 posiciones de velocidad.
También incluye estuche para que puedas guardarlo todo.
Y es que con estos cuatro accesorios le darás a tu rostro exactamente lo que necesita: un masaje relajante, una limpieza profunda, cuidado personal suave o un toque de frescura. ¡Ideal para tu cuidado facial diario!
Además, está en colores azul y blanco y su batería tiene una duración de dos horas y media.
Precio
Pero sin duda lo mejor es su precio, porque este set de limpieza facial que venden en Action puede ser tuyo por solo 3,39 euros.
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