Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente y barata del mercado: disponible en tres colores por solo 6,99 euros

Entre todos los pequeños electrodomésticos existentes, hay uno que no puede faltar en tu cocina. Y es que en Lidl cuentan con la batidora de mano más potente y barata del mercado. Está disponible en tres colores y solo cuesta 6,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una batidora de mano de 350 vatios con la que podrás mezclar y triturar.

Batidora. / Lidl

Además, es de fácil manejo con solo pulsar un botón y tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.

Esta batidora que venden en Lidl tiene un mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, así como una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.

Colores

Esta maravilla de la cocina está disponible en colores gris, menta y rosa y su precio original era de 7,99 euros. Sin embargo, ahora en Lidl tiene una rebaja del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.