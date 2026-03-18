Adiós al HDMI, esta es la nueva tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad
La transmisión inalámbrica, que supera al HDMI en calidad, ofrece la comodidad de prescindir de cables y una conexión más estable para disfrutar de audio y vídeo
Cuando queremos transmitir desde un ordenador a la televisión, solemos optar por el cable HDMI, que ofrece una gran calidad de emisión tanto de audio como de vídeo. Sin embargo, hay una tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad, con lo que tendremos que decirle adiós al HDMI.
Se trata de la transmisión inalámbrica, que ofrece muchas más ventajas, entre ellas el olvidarnos de los cables. Pero no solo eso, es que esta tecnología ofrece mayor calidad de emisión, además de que los cables HDMI son bastante delicados, y cualquier movimiento puede hacer perdernos la conexión.
Pero, qué maneras tenemos de transmitir de forma inalámbrica. Pues uno de ellos es el Wi-Fi Direct, para conectar dispositivos entre sí sin necesidad de un router; pero también tenemos dispositivos como el chromecast, que utilizan la red de WiFi local.
Dispositivos
Cada vez más dispositivos están adaptados a estos sistemas y hacen que los usuarios dejen de apostar por el HDMI, que supone un engorro para el usuario.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo