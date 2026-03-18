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Adiós al HDMI, esta es la nueva tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad

La transmisión inalámbrica, que supera al HDMI en calidad, ofrece la comodidad de prescindir de cables y una conexión más estable para disfrutar de audio y vídeo

Adiós al HDMI, esta es la nueva tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad

Adiós al HDMI, esta es la nueva tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad / Freepik

Benito Domínguez

Cuando queremos transmitir desde un ordenador a la televisión, solemos optar por el cable HDMI, que ofrece una gran calidad de emisión tanto de audio como de vídeo. Sin embargo, hay una tecnología que sustituye al cable y ofrece una mayor calidad, con lo que tendremos que decirle adiós al HDMI.

Se trata de la transmisión inalámbrica, que ofrece muchas más ventajas, entre ellas el olvidarnos de los cables. Pero no solo eso, es que esta tecnología ofrece mayor calidad de emisión, además de que los cables HDMI son bastante delicados, y cualquier movimiento puede hacer perdernos la conexión.

Una conexión en un dispositivo.

Una conexión en un dispositivo. / Freepik

Pero, qué maneras tenemos de transmitir de forma inalámbrica. Pues uno de ellos es el Wi-Fi Direct, para conectar dispositivos entre sí sin necesidad de un router; pero también tenemos dispositivos como el chromecast, que utilizan la red de WiFi local.

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Cada vez más dispositivos están adaptados a estos sistemas y hacen que los usuarios dejen de apostar por el HDMI, que supone un engorro para el usuario.

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