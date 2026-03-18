Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el polo de firma que te costará menos de 7 euros: es el más barato del mercado
Está disponible en tallas de la M a la XL, y en varios colores
Se acerca la primavera en Action quieren que estemos preparados con el polo de firma que te costará menos de 7 euros y que es el már barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Se trata de un polo de la firma Lotto que está disponible en las tallas de la M a la XL, y en varios colores.
Este polo proporciona un ajuste cómodo y está hecho de algodón 100%.
Un polo clásico que combina la comodidad con un look elegante y deportivo.
Colores
El polo está disponible en colores beige, negro y verde y solía costar 7,99 euros, pero ahora está con la promoción semanal de Action con lo que tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 6,69 euros.
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