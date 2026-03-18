Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mochila más barata del mercado: disponible en dos modelos por 4,89 euros
Con un descuento del 17 por ciento, la mochila de Action, con correas ajustables y bolsillo frontal, se convierte en la opción más económica para el día a día, costando menos de 5 euros
Las mochilas son unos accesorios imprescindibles en el día a día, por eso no puedes perderte esta oferta de Action, donde venden la mochila más barata del mercado que está disponible en dos modelos por solo 4,89 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Esta mochila es perfecta para usarla como bolsa para el almuerzo en el colegio o para ir al gimnasio; además, es perfecta para llevar algunas de tus cosas cuando pases la noche fuera.
Tiene correas anchas ajustables y un práctico bolsillo frontal.
También está dotaca con una práctica presilla superior para levantarla rápidamente y colgarla con facilidad.
Mochila
La mochila que venden en Action está disponible en colores negro y púrpura, con varios estampados y suele tener un precio de 5,95 euros, ya bastante ajustado. Pero como está en la promoción semanal de Action, cuenta con un descuento extra del 17 por ciento, con lo que se queda en 4,89 euros.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo