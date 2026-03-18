Mañana se esperan colas kilométricas en Ldil para conseguir el juego de caerlas de acero inoxidable (9 piezas) que tiene un descuento del 60 por ciento: el más barato del mercado

Lidl es la cadena de ofertas y precios bajos por excelencia. Son muchos los clientes que acuden a este supermercado en busca de chollos y gangas en prácticamente cualquier tipo de producto.

De hecho, ahora que quedan unas horas para la llegada de la primavera, la cadena de supermercados ha lanzado una serie de ofertas especiales para esta primavera. Desde máquinas de afeitar, freidores, complementos textiles, productos de higiene o de cocina, en Lidl puedes encontrar cualquier cosa.

Una de los productos que arrasa por el increíble descuento que tiene es "ELO® Juego de ollas de acero inoxidable 9 piezas". Con un descuento del 61 por ciento y un precio final de 49,99 euros, este producto contiene en total una Batería de cocina compuesta por: 1x olla para asar con tapa de cristal aprox. 14 cm aprox. 0,8 l, 1x olla para asar con tapa de cristal aprox. 16 cm aprox. 1,2 l, 1x olla para carne con tapa de cristal aprox. 20 cm aprox. 3,2 l, 1x olla para carne con tapa de cristal aprox. 24 cm aprox. 5,5 l, 1x cacerola con mango aprox. 16 cm aprox. 1,2 l.

Otra alternativa que se propone es una olla de cocción lenta digital de la marca Crock-Pot. Este aparato destaca por su generosa capacidad de 7,5 litros, ideal para comidas familiares o platos cocinados con antelación. A diferencia de una olla a presión convencional, la cocción se realiza lentamente y sin presión. Esto limita los riesgos y mejora la ternura de los alimentos.

En Lidl, esta olla de cocción lenta se presenta como un producto de alta gama accesible. A pesar de su gran capacidad, su formato sigue siendo compacto, lo que facilita su instalación en cocinas pequeñas. Esta combinación atrae a las personas que desean optimizar su espacio. Y todo ello sin renunciar a la versatilidad.

La olla de cocción lenta digital Crock-Pot de Lidl que ofrece la marca es muy fácil de usar gracias a sus tres niveles de temperatura que permiten adaptar la cocción según las recetas. Un temporizador programable, que va de 30 minutos a 20 horas, permite una total libertad en la organización de las comidas. Una función de mantenimiento del calor toma el relevo una vez finalizada la cocción y así se evita cualquier pérdida de sabor o textura. El diseño también ha sido objeto de especial atención. La forma redonda favorece una difusión homogénea del calor. La tapa hermética, equipada con un asa central, limita las salpicaduras y conserva los aromas. Dos asas laterales integradas en la base garantizan un manejo estable y seguro, incluso cuando el aparato está lleno. Lidl también apuesta por la robustez con una carcasa de acero inoxidable.