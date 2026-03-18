Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las deportivas de hombre más baratas del marcado: disponibles en dos modelos por solo 8,99 euros
Llevan los colores corporativos del supermercado
Si eres un fan de Lidl no puedes perderte esta oferta, las deportivas de hombre más baratas del mercado, con sus colores corporativos, que están disponibles en dos modelos por 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Son unas zapatillas clásicas con una suela ligera de TPR, interior de tela y acolchado en la lengueta y en el borde de la caña.
Además, están disponibles en tallas de las 41 a la 46.
Unas zapatillas con las que seguro llamarás la atención y muchos te preguntarán que dónde las has comprado. Pues únicamente las tienes disponibles en Lidl, que además tiene toda una línea de productos con los colores corporativos, sólo para los más fans de Lidl.
Precio
¿Y cuánto cuestan? Pues originariamente tenían un precio de 12,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 8,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
- El nuevo aliado de los conductores en Oviedo: este es el sistema que estrenarán todos los semáforos con fotorrojo
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo