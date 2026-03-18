Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las deportivas de hombre más baratas del marcado: disponibles en dos modelos por solo 8,99 euros

Si eres un fan de Lidl no puedes perderte esta oferta, las deportivas de hombre más baratas del mercado, con sus colores corporativos, que están disponibles en dos modelos por 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Son unas zapatillas clásicas con una suela ligera de TPR, interior de tela y acolchado en la lengueta y en el borde de la caña.

Deportivas. / Lidl

Además, están disponibles en tallas de las 41 a la 46.

Unas zapatillas con las que seguro llamarás la atención y muchos te preguntarán que dónde las has comprado. Pues únicamente las tienes disponibles en Lidl, que además tiene toda una línea de productos con los colores corporativos, sólo para los más fans de Lidl.

Precio

¿Y cuánto cuestan? Pues originariamente tenían un precio de 12,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 8,99 euros.