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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el molde para horno más barato del mercado: cuesta cuatro veces menos que en otras plataformas

Tienes tres modelos distintos para elegir

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el molde para horno más barato del mercado: cuesta cuatro veces menos que en otras plataformas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el molde para horno más barato del mercado: cuesta cuatro veces menos que en otras plataformas / Lidl

Benito Domínguez

Si te gusta cocinar, no puedes perderte esta oferta que tiene Lidl, el molde de horno más barato del mercado que cuesta cuatro veces menos que en otras plataformas. Además, tienes tres modelos distintos para elegir.

Son unos moldes de chapa de acero resistente. El primero desmontable, de 26,5 por 8 centímentros; otro con forma de rosco, de 22,5 por 12 centímetros; y uno último de plum cake que mide 32 por 13,4 por 7 centímetros.

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Molde de horno.

Molde de horno. / Lidl

Precio

Este tipo de molde de horno suele tener un precio de 11,35 euros en otras plataformas de venta, pero en Lidl solo te costará 2,49 euros.

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