Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cepillo moldeador 4 en 1 que es el más barato del mercado: disponible por solo 17,99 euros
Con un descuento del 10%, el cepillo moldeador de Lidl, con accesorios como cepillo de paleta y boquilla de peinado, estará a un precio muy competitivo
Si quieres ahorrarte unos cuantos euros en peluquería, no puedes perderte la oferta que llega a Lidl, el potente cepillo moldeador más barato del mercado que será tuyo por solo 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un cepillo moldeador 4 en 1 para volumen, secado suave y sencillo, peinado y alisado del cabello. Además, tiene dos cabezales de cepillo redondo, cepillo de paleta y boquilla de peinado para un estilo individual.
Cuenta con potentes 1.000 vatios para un secado y peinado rápidos en un solo paso; perfecto incluso para cabello largo y grueso. También tiene 2 niveles de velocidad/temperatura y función de disparo de aire frío para fijar el peinado.
Este cepillo moldeador tiene un recubrimiento de cerámica-queratina para una aplicación suave al cabello; y dispone de tecnología iónica para un brillo atractivo, cabello suave, tiempo de secado más corto y reducción de la carga estática.
Tiene un cabezal de cepillo redondo grande (50 mm) con cerdas mixtas de termoplástico para dar volumen en la raíz y en las longitudes del cabello; y un cabezal de cepillo redondo pequeño (38 mm) con cerdas fijas; ideal para peinar cortes escalonados.
Entre sus accesorios hay un cepillo de paleta para alisar, y boquilla de peinado para secar, además de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda para movimientos con volumen en el cabello.
Por último, cuenta con articulación del cable giratoria 360° con práctico gancho para colgar.
Descuento
Todo esto podía ser tuyo por solo 19,99 euros, pero es que está todavía más barato en Lidl porque le han puesto un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros.
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