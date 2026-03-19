Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la caja de lápices de colores con la que despertarás a tu artista interior: es la más barata del mercado
La cadena Action ofrece una caja de lápices de colores asequible, perfecta para despertar la creatividad de personas de todas las edades, con un precio muy competitivo
Siempre es un buen momento para despertar a nuestro artista interior, pues en Action cuenta con una caja de lápices de colores que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una caja de lápices de colores de la marca Van Bleiswijck que consta de 120 lápices de diferentes colores.
Además, cuentan con un núcleo resistente y grueso de 3,8 milímetros.
Asimismo, vienen en una práctica caja de almacenamiento para que no los pierdas y siempre los tengas a mano cuando hagas volar tu imaginación, ya que se trata de un artículo que no tiene edad.
Precio
Y menos por su precio, ya que esta caja de lápices de colores tiene un irrisorio precio de 12,95 euros en Action, así que puedes ser un muy buen regalo de cara a celebraciones como cumpleaños o comuniones.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos