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Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la caja de lápices de colores con la que despertarás a tu artista interior: es la más barata del mercado

La cadena Action ofrece una caja de lápices de colores asequible, perfecta para despertar la creatividad de personas de todas las edades, con un precio muy competitivo

Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la caja de lápices de colores con la que despertarás a tu artista interior: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la caja de lápices de colores con la que despertarás a tu artista interior: es la más barata del mercado / Action

Benito Domínguez

Siempre es un buen momento para despertar a nuestro artista interior, pues en Action cuenta con una caja de lápices de colores que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una caja de lápices de colores de la marca Van Bleiswijck que consta de 120 lápices de diferentes colores.

Lápices de colores.

Lápices de colores. / Action

Además, cuentan con un núcleo resistente y grueso de 3,8 milímetros.

Asimismo, vienen en una práctica caja de almacenamiento para que no los pierdas y siempre los tengas a mano cuando hagas volar tu imaginación, ya que se trata de un artículo que no tiene edad.

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Precio

Y menos por su precio, ya que esta caja de lápices de colores tiene un irrisorio precio de 12,95 euros en Action, así que puedes ser un muy buen regalo de cara a celebraciones como cumpleaños o comuniones.

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