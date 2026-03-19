Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas que puedes encontrar: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
Con un 12 por ciento de descuento, las toallas de Lidl, de 70 x 140 cm, están disponibles en colores como beige, gris, menta y rosa, apostando por el algodón sostenible
Es tiempo de renovar la ropa de hogar, así que no lo dudes y vete a Lidl donde tienen las toallas más baratas que puedes encontrar. Están disponibles en cuatro colores y solo cuesta 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Se trata de unas toallas de gran tamaño, con unas medidas de 70 x 140 cm.
Con estas toallas, en Lidl aseguran que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", ya que están hechas de algodón puro.
Además, son de secado rápido y ligero; además de ser fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
Están disponibles en colores beige, gris, menta, rosa.
Toallas
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas toallas que antes costaban 3,99 euros, tienen ahora un 12 por ciento de descuento, y se quedan en 3,49 euros.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos