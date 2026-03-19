Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas más barato del mercado: disponible por menos de 40 euros
El electrodoméstico de Lidl, con seis niveles de potencia y temporizador de 30 minutos, incluye plato giratorio y pies antideslizantes para garantizar la seguridad en su uso.
Seguro que es hora de jubilar tu viejo microondas, pues en Lidl tienes el microondas más barato del mercado que te costará menos de 40 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un microondas de 1.100 vatios con 17 litros de capacidad.
Con este electrodoméstico podrás calentar y descongelar; y tiene 6 niveles de potencia (150, 300, 400, 500, 600, 700 W).
Permite un manejo intuitivo mediante mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia; y ofrece hasta 30 minutos de tiempo de cocción.
Tiene un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción y cuenta con 2 pies antideslizantes.
También incluye plato giratorio de cristal, además de instrucciones.
Lidl
Este microondas que venden en Lidl tiene un precio de 47,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 38,99 euros.
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