Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La OCU alerta contra las comisiones ilegales que se están cobrando en las viviendas

"Los precios están disparados y la intermediación de las agencias inmobiliarias puede contribuir a elevarlos todavía más", advierte la Organización de Consumidores

El escaparate de una agencia inmobiliaria.

El escaparate de una agencia inmobiliaria. / Mara Villamuza

Alejandra Carreño

La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, alerta sobre las comisiones de hasta el 6% que están cobrando las agencias inmobiliarias sobre el precio de la vivienda. Y lo que es peor: el colectivo advierte de que en los alquileres se producen cobros ilegales a los inquilinos, una práctica que denuncian de forma reiterada.

Según la OCU, para comprar hoy en día una vivienda en España hay que hacer "un esfuerzo equivalente a 7,7 veces los ingresos brutos de un hogar". "Los precios están disparados y la intermediación de las agencias inmobiliarias, que intervienen en tres de cada cinco operaciones, puede constribuir a elevarlos todavía más. Muchos consumidores, además, han denunciado las prácticas poco transparentes de estas inmobiliarias, como las comisiones abultadas y la falta de información relevante", denuncian.

¿Es un práctica extendida?

La Organización de Consumidores visitó agencias de cinco ciudades para comprobar si estas practicas están extendidas en nuestro país. ¿Y cuál fue el resultado? "En las ventas nos hemos encontrado con el cobro de comisiones altas y falta de información relevante. En los alquileres sigue habiendo alguna agencia que cobra a los inquilinos, una práctica que es ilegal".

La razón

¿Por qué pasa esto? Según la OCU, porque la intermediación inmobiliaria está poco regulada a nivel estatal, sobre todo, en los que se refiere a quién puede ejercerla y cuánto pueden cobrar. "Cuando no hay normativa autonómica, pueden actuar como intermediarios inmobiliarios todo tipo de agencias y franquicias, algunas sin garantías claras, además de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), que son profesionales colegiados con su seguro de responsabilidad y unos códigos de actuación". 

Noticias relacionadas y más

Estos intermediarios, según la Ley Estatal de Vivienda, deben aportar información sobre el titular del inmueble, las condiciones económicas de la operación y las características de la vivienda (superficie útil y construida, antigüedad, instalaciones, situación urbanística...). También deben tener el encargo firmado antes de poner el anuncio y hacer comprobaciones legales y técnicas de que la oferta es real y no esconde trampas. Además, un decreto de 2021 requiere que los anuncios incluyan la etiqueta energética del inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
  2. Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
  4. De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
  5. Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
  6. Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
  7. La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
  8. Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos

Multado por no tener el papel en regla: la Guardia Civil vigila las maletas o bolsas de los motoristas asturianos de cara a Semana Santa

Multado por no tener el papel en regla: la Guardia Civil vigila las maletas o bolsas de los motoristas asturianos de cara a Semana Santa

La CNMC reclama medidas para mitigar los cambios bruscos de tensión tras el apagón de 2025

La CNMC reclama medidas para mitigar los cambios bruscos de tensión tras el apagón de 2025

Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

El Campoamor se "zarzueliza"

El Campoamor se "zarzueliza"

Aviso a los conductores de coches eléctricos tras la subida del combustible: "Buscar un espacio resguardado"

Aviso a los conductores de coches eléctricos tras la subida del combustible: "Buscar un espacio resguardado"

El Banco de España alerta de lo que está pasando con el pago con tarjetas en nuestro país

El Banco de España alerta de lo que está pasando con el pago con tarjetas en nuestro país

La OCU alerta contra las comisiones ilegales que se están cobrando en las viviendas

La OCU alerta contra las comisiones ilegales que se están cobrando en las viviendas

El Filarmónica recita versos por la capitalidad

El Filarmónica recita versos por la capitalidad
Tracking Pixel Contents