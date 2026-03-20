Colas kilométricas en el Lidl para conseguir su nueva batidora de mano: con picadora y vaso medidor por menos de 15 euros

Lidl ha puesto a la venta una nueva batidora de mano de 600 W que está causando furor en todos sus supermercados de España. De la marca Silvercrest, el electrodoméstico reúne todas las condiciones para ser un éxito de ventas. Viene con picadora múltiple y vaso medidor, y por menos de 15 euros. Su precio en estos momentos es de 14,99 euros.

Según describe Lidl, su batidora de mano es un "dos en uno", pues sirve para triturar y picar. Tiene velocidad regulable sin niveles, botón turbo para una potente mezcla por impulsos y pie de batidora de acero inoxidable de extracción rápida con diseño especial para triturar sin salpicaduras.

Por si fuera poco, la picadora múltiple tiene una capacidad útil de 500 ml y cuchilla de dos hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas y queso. La batidora viene, además, con un vaso medidor con 700 ml de capacidad útil, escala para medir el contenido y práctica tapa.

Según el supermercado, la cuchilla, el bol, la tapa, el vaso medidor así como su tapa son aptos para lavavajillas. El producto incluye cinco sugerencias de recetas.