Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Colas kilométricas en el Lidl para conseguir su nueva batidora de mano: con picadora y vaso medidor por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sandalias deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles en dos diseños por solo 2,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sandalias deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles en dos diseños por solo 2,49 euros / Lidl

Alejandra Carreño

Lidl ha puesto a la venta una nueva batidora de mano de 600 W que está causando furor en todos sus supermercados de España. De la marca Silvercrest, el electrodoméstico reúne todas las condiciones para ser un éxito de ventas. Viene con picadora múltiple y vaso medidor, y por menos de 15 euros. Su precio en estos momentos es de 14,99 euros.

Según describe Lidl, su batidora de mano es un "dos en uno", pues sirve para triturar y picar. Tiene velocidad regulable sin niveles, botón turbo para una potente mezcla por impulsos y pie de batidora de acero inoxidable de extracción rápida con diseño especial para triturar sin salpicaduras.

Por si fuera poco, la picadora múltiple tiene una capacidad útil de 500 ml y cuchilla de dos hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas y queso. La batidora viene, además, con un vaso medidor con 700 ml de capacidad útil, escala para medir el contenido y práctica tapa.

Noticias relacionadas y más

Según el supermercado, la cuchilla, el bol, la tapa, el vaso medidor así como su tapa son aptos para lavavajillas. El producto incluye cinco sugerencias de recetas.

TEMAS

  1. La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
  2. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones
  4. Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
  5. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  6. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
  7. Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
  8. Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento

Colas kilométricas en el Lidl para conseguir su nueva batidora de mano: con picadora y vaso medidor por menos de 15 euros

Colas kilométricas en el Lidl para conseguir su nueva batidora de mano: con picadora y vaso medidor por menos de 15 euros

La enfermera gijonesa Elena Rionda, integrante del Comité de Ética del área sanitaria V: "La edad avanzada sigue siendo una barrera para acceder a un respirador"

La enfermera gijonesa Elena Rionda, integrante del Comité de Ética del área sanitaria V: "La edad avanzada sigue siendo una barrera para acceder a un respirador"

El CRA Castrillón-Illas abre sus puertas en abril para dar a conocer su proyecto educativo y profesorado

El CRA Castrillón-Illas abre sus puertas en abril para dar a conocer su proyecto educativo y profesorado

Críticas de la afición a la camiseta retro del Real Oviedo: “Catalogazo de manual”

Críticas de la afición a la camiseta retro del Real Oviedo: “Catalogazo de manual”

El gobierno de Mieres (IU) culpa a Hunosa de los retrasos en Reicastro y reprende al PSOE

El gobierno de Mieres (IU) culpa a Hunosa de los retrasos en Reicastro y reprende al PSOE
Tracking Pixel Contents