Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir sus icónicos vasos de vidrio: ahora más baratos

Ikea tira el precio de sus vasos de vidrio más icónicos. El cuenco de la serie IVRIG cuesta en la actualidad 0,99 euros. Son 50 céntimos menos por unidad, ya que su tarifa original es de 1,49 euros. El vaso es duradero y apto para el lavavajillas, aporta un toque de lujo a las comidas del día a día y también encaja perfectamente en las celebraciones más especiales.

Gracias a su gran cáliz redondo, también se puede utilizar el vaso para servir vino tinto, puesto que su forma contribuye a que los aromas y sabores del vino se volatilicen y se aprecie mejor su calidad. Tiene una altura de 11 centímetros y un volumen de 45 cl.

"Los usamos para un restaurante desde hace más de 2 años y tienen una resistencia muy buena", describe una clienta. "Tengo varios y siempre repito para tener en casa por si rompen y de momento perfectos, son muy duraderos y bonitos", apunta otra.

La bolsa de pan milagrosa

Mantener el pan fresco durante más tiempo supone un reto diario para muchos hogares. En 2026, un sencillo truco se ha hecho viral en las redes sociales y ha conquistado a los amantes de los buenos productos. Se trata de una bolsa de Ikea, que se vende por menos de 2 euros, podría revolucionar tus hábitos en la cocina.

El pan se pone duro rápidamente, sobre todo si no se conserva bien. Sin embargo, ahora hay una solución al alcance de la mano: la pequeña bolsa de conservación destaca por su eficacia y su precio reducido.

Diseñada para mantener el pan en condiciones óptimas, este accesorio evita que se acumule la humedad. De este modo, la corteza se mantiene crujiente mientras que la miga conserva su jugosidad. Este método natural evita el uso de plástico o el frigorífico, que a menudo son perjudiciales para la textura del pan.

Además, esta bolsa encaja perfectamente en una cocina moderna. Su diseño sobrio y funcional gusta a los amantes del orden inteligente y encuentra su lugar en la encimera o en un armario sin ocupar espacio. El modelo GULLRISMOTT para pan mide 29 x 22 x 20 cm. Su precio de 1,99 euros lo hace asequible para todos los bolsillos. Este formato es ideal para baguettes, panes de molde o panes de campo. Por lo tanto, no es necesario invertir en equipos costosos. Esta solución económica responde a las expectativas de los consumidores preocupados por reducir el desperdicio de alimentos. Se inscribe en un enfoque ecológico y práctico para el día a día. Además del pan, la marca sueca ofrece otros formatos de conservación. El modelo GULLRISMOTT para alimentos secos tiene una capacidad de 3,3 litros. Se vende en lotes de 2 unidades a 3,99 euros y permite almacenar cereales, legumbres o pasta.