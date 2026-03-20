Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas de baño más baratas del mercado: disponible en tres colores por solo 4,99 euros
Una oferta que no encontrarás en ningún sitio más
Si necesitas renovar tu ropa de hogar, no te puedes perder la oferta de Lidl, donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en tres colores por solo 4,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con estas toallas.
Se trata de unas toallas de baño de medidas 70 x 140 centímentos que puedes comprar en colores beige, fucsia y gris.
Con estas toallas, en Lidl señalan que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", y es que están hechas de algodón puro.
Además, son de secado rápido y ligeras; así como fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que no encontrarás nada igual. Cada toalla solo te costará en Lidl 4,99 euros.
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