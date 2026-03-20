Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sandalias deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles en dos diseños por solo 2,49 euros
Una oferta inigualable
Si eres deportista seguro que echas en falta unas sandalias como las que venden en Lidl, que son las más baratas del mercado. Están disponibles en dos bonitos diseños por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con un par de ellas.
Se trata de unas sandalias deportivas de mujer de la firma Mistral que tienen una tira separadora cómoda.
Lo más destacable es su suela ligera y flexible, lo que ofrece gran comodidad.
Además, tienes varias opciones, como el modelo en colores amarillo y coral, o en azul.
En cuanto a las tallas, están disponibles de la 36 a la 41.
Precio
Pero sin duda lo más destacado es su precio. Estas sandalias de mujer ya tenían un precio reducido en Lidl, 3,99 euros, pero que ahora baja todavía más, un 37 por ciento, con lo que se quedan en 2,49 euros.
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