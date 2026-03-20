Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas básico que no puede faltar en ningún hogar: son las más baratas que puedes encontrar

En todo hogar que se precie no puede faltar un set de toallas básico para cuando tenemos un invitado, pues en Lidl tienen el juego de toallas más barato que puedes encontrar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set de toallas en color blanco que consta de seis piezas.

Juego de toallas. / Lidl

Desde Lidl aseguran que con estas toallas "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África". Y es que están hechas de algodón puro.

Son suaves y voluminosas, además de fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.

El juego consta de dos toallas de ducha, otras tantas toallas de mano y dos más toallas de invitados.

Precio

Este juego de toallas tiene un precio increíble, ya que puedes adquirirla en Lidl por solo 12,99 euros.