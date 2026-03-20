El nuevo Parador que acaba de abrir sus puertas y que tiene unas vistas espectaculares

Desde hace poco menos de un mes, un nuevo Parador ha abierto sus puertas en España. Se trata del primero de Baleares y del número 99 de la red estatal de alojamientos de lujo. Hablamos del Parador de Ibiza, ubicado en el conjunto histórico del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila y que ofrece unas impresionantes vistas al Mediterráneo y al puerto ibicenco. Está situado en lo más alto de la ciudad, sobre un antiguo castillo que fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

Alojarse en el Parador de Ibiza es dormir entre murallas centenarias, recorrer patios y terrazas cargadas de historia y disfrutar de estancias concebidas para el descanso y la privacidad. La cercanía del hotel con el centro histórico de Ibiza permite combinar la tranquilidad del Parador con una amplia oferta de ocio, cultura, gastronomía y compras.

El nuevo parador de Ibiza / Paradores

Así es por dentro

El hotel, de cuatro estrellas, consta de 66 habitaciones, que combinan historia y los servicios más modernos. Hay tres tipos de habitaciones: doble estándar, doble superior y junior suite. El nuevo Parador tiene también piscina exterior con solárium y zona wellness, que incluye otra piscina interior, varios jacuzzis y sauna, en la que se pueden admirar parte de la muralla y una torre musulmana.

El nuevo parador de Ibiza / Paradores

Una experiencia gastronómica de alto nivel

Para rematar la experiencia, el Parador de Ibiza ofrece a sus huéspedes la mejor gastronomía, a través de su restaurante Sa Almudaina, con salón Sa Talaia para los desayunos. "Pioneros en la cocina de cercanía, hemos reforzado la apuesta por los productos locales en busca de la mejor materia prima y reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad", asegura Paradores.

Los precios

¿Cuántos cuesta dormir en el nuevo hotel? Según su página web, el precio del alojamiento con desayuno ronda los 500 euros este mes de marzo. La tarifa más barata es de 324 algunos días de la semana. Por ejemplo, para Semana Santa los precios no bajan de los 400. Cuesta 464 Jueves Santo y 564 Jueves, Viernes y Sábado Santo.

En temporada alta las tarifas suben más. Hasta los 640 euros en julio y agosto, y la primera semana de septiembre. El resto de este mes el precio es de 540 euros.