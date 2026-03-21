Action tira el precio de las tazas virales transparentes: valen menos de un euro y se pueden meter en el microondas y el lavavajillas
La cadena tiene dos modelos diferentes a un precio imbatible
Carrefour lo petó con unas tazas transparentes para tomar café. Se agotaron a los pocos días y ahora llegan a Action a un precio reducido. El supermercado holandés, que en Asturias está ubicado en Gijón, ha lanzado las "tazas de té con asa de colores" más virales.
¿Por qué son tan famosas estas tazas? Porque son las típicas que quedan bien en las fotos y que todo el mundo comparte en sus cuentas en redes sociales. Dejan ver el contenido de su interior (un espumoso café o un té matcha) y tienen el punto de color en el asa. Zara Home fue de las primeras firmas en lanzar este tipo de vasos "aesthetic" (como se dice en redes sociales a las cosas que son fotografiables). Después llegó Carrefeour con un set de tres tazas a cinco euros. Ahora es Action, que vende cada pieza de forma individual a 0.99 euros. Es decir, cada diseño sale a la mitad.
Las tazas de té o café de Action están hechas con vidrio acanalado de borosilicato. Es decir, es apto para bebidas calientes. En cuanto a los diseños, cuenta con cuatro colores para el asa: negro, azul marino, rosa y verde. Se pueden meter en el microondas y el lavavajillas.
Nuevo modelo
Al dieseño transparente con las asas de colores se suma otro más sobrio. Se trata de una taza transparente en su totalidad y con un diseño acanalado en el vidrio. Este modelo también se vende en Action a mitad de precio que en otras superficies. Cada unidad sale a 0.99 euros.
Ese modelo es más grande que el anterior por lo que se considera perfecto para una dosis grande de té o café.
Action en Gijón
La apertura de la tienda de Gijón tuvo lugar en el verano de 2025 y se encuentra en el polígono industrial de Roces. "Es una tienda muy económica donde te puedes encontrar de todo", sositene una chica que acudió a la inauguración. Recorrió cada pasillo para mostrar a sus fans que el local tenía de todo. "Y si yes goloso como yo, un pasillo lleno de chuches raras" remató.
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