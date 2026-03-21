Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora más potente del mercado a un precio de risa: disponible en dos modelos por solo 12,99 euros
Una oferta a la que no podrás resistirte
Si te gusta cocinar no podrás resistirte a la oferta de Lidl, la batidora más potente del mercado que venden a un precio de risa. Está disponible en dos colores por solo 12,99 euros.
Se trata de una batidora de brazo de madera de 600 vatios que tiene elementos en imitación de madera.
Es una batidora 3 en 1, porque puedes mezclar, triturar y picar. Además, tiene un pie mezclador y batidor de varillas de acero inoxidable de alta calidad.
También cuenta con un botón turbo para una potente mezcla por impulsos y su velocidad es regulable infinitamente.
También incluye vaso medidor.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora tenía un precio de 16,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.
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