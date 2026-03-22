Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el limpiador a vapor de Vileda que tiene un descuento del 57 por ciento: disponible por 48,99 euros
Una oferta irrepetible
Si quieres una limpieza profunda de la casa no puedes perderte la oferta de Lidl que venden el limpiador a vapor de Vileda con un increíble descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 48,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de una Limpiador a vapor Steam de la marca Vileda con la que tendrás una limpieza profunda e higiénica - ¡respetuosa con el medio ambiente sin productos químicos!
Incluye una funda de microfibra de alta calidad para una limpieza sin rayas y está listo para usar en solo 15 segundos.
La temperatura del vapor elimina aproximadamente el 99,9% de las bacterias y los virus; y no es necesario el uso de productos de limpieza químicos.
El nuevo ajuste de vapor predefinido proporciona la intensidad y la humedad óptimas para cada suelo, además ofrece un manejo óptimo gracias al mango ergonómico mejorado.
Es de fácil montaje sin herramientas y fácil manejo e incluye deslizador para alfombras para la higienización de alfombras y tapicerías.
Precio
Este limpiador a vapor tenía un precio de 114,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 48,99 euros.
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