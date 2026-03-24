Llega a Lidl el sofá modular de madera con tres espacios más barato del mercado: se adapta a una terraza pequeña o al jardín

Lidl no deja de demostrar su poderío en el sector de la distribución de descuento. Poco a poco, la empresa se está consolidando como líder y le está robando el protagonismo a sus competidores. Si la cadena tiene tanto éxito es porque ofrece productos de calidad de todo tipo. Hay una amplia selección de productos alimenticios, así como electrodomésticos de todo tipo. Y eso no es tod ya que Lidl se lanza al mundo del mobiliario.

En este mes de marzo, la marca alemana pone a la venta los mejores muebles para disfrutar de la temporada. Para terrazas, jardines o balcones, hay mesas estupendas a precios bajos. A esto se suman sillas de todo tipo para descansar. Pero es sobre todo el sofá el que llamará la atención de los clientes. Se trata de un sofá extensible de tres plazas. Un modelo de madera de forma rectangular con reposabrazos incluidos.

En total, hay 4 opciones de asientos diferentes. Además de 4 patas robustas, que miden 189 cm de ancho y 74 cm de profundidad. Este sofá de jardín de Lidl puede llegar incluso a los 129 cm gracias a su doble asiento abatible.

Gracias a su madera de calidad, este modelo de la cadena de descuento resiste muy bien la exposición prolongada al sol. Ten en cuenta que mide 76 cm de alto y pesa 28 kg. En total, puede soportar un peso máximo de 240 kg. Este sofá de jardín de Lidl también incluye reposabrazos sencillos, así como tres cojines desmontables para el asiento y otros tres para el respaldo. Además, cuenta con un relleno de espuma que los hace más cómodos.

A esto se suma una funda suave de poliéster gris. Hablemos del precio del sofá de jardín de Lidl. Ten en cuenta que cuesta 299 euros. Si te parece demasiado caro, descubre este otro modelo que te encantará. Se trata de un sofá-banco que destaca por su elegancia y naturalidad. Lidl ha apostado por un sistema de ventilación. Además, cuenta con reposabrazos abatibles y ajustables que permiten descubrir dos asientos adicionales.

Por lo tanto, este sofá puede soportar hasta 220 kg. Es un producto que cuenta con la certificación FSC de calidad sostenible. Lidl lo vende con un cojín de asiento de 50 mm de grosor. También incluye dos cojines muy mullidos.

Todas cuentan con un relleno de espuma de poliuretano, así como con una funda de poliéster de 180 g/m². Su precio es de 199,00 euros. Lidl también ofrece una tumbona de jardín que proporciona el máximo confort. Además, cuenta con una estructura robusta y una base amplia. Se trata de la marca Sevilla y cuenta con un asa de transporte y un cojín de poliéster.

Puedes colocarla en el jardín o en la terraza. Es ideal para tomar el sol en verano o para relajarse gracias a sus 180 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Cuesta 124,99 euros.