Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la potente batidora eléctrica que es la más barata del mercado: por menos de 13 euros

Si te gusta la cocina no puedes perderte la oferta de Action que vende la potente batidora eléctrica que es la más barata del mercado, por menos de 13 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de la batidora eléctrica Home Essentials que tiene 6 posiciones diferentes y modo turbo, además, incluye varillas y accesorios para amasar y tiene un cable de alimentación extralargo.

Batidora. / Lidl

Esta potente batidora de mano hace que hornear sea fácil.

Con 6 velocidades, una función de arranque lento y un cable extralargo, siempre tendrás el control.

Incluye batidores y accesorios para amasar para todas tus recetas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes encontrarla en Action por solo 12,95 euros, todo un chollo.