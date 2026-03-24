Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo más barata del mercado: por solo 17,99 euros
Una oferta difícil de repetir
Si quieres lucir estupenda sin necesidad de ir a la peluquería no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, la plancha de pelo más barata del mercado, que solo te costará 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de una plancha de pelo Gold Dust de Remington que cuenta con un revestimiento avanzado de cerámica 2 veces más suave para un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos dignos de peluquería.
Funciona a alta temperatura: 230°C con el control de temperatura digital; y tiene función de bloqueo de temperatura.
Además, es de calentamiento rápido, lista para usar en 15 segundos; y tiene unas placas estrechas extralargas de 110 milímetros de largo y unas placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello.
Cuenta con bloqueo de transporte y voltaje universal, además de apagado de seguridad automático después de 60 minutos.
También dispone de cable giratorio e incluye alfombrilla resistente al calor.
Rebaja
Esta plancha para el pelo tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene una increíble rebaja del 6 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros.
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