Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva y esperada cazadora vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
Disponible en tallas de la 36 a la 46, por lo que se adapta a todos los estilos y tipos de cuerpo
Lidl es mucho más que un simple supermercado De hecho, la marca se ha convertido en un auténtico destino de compras para darse un capricho a buen precio. La tienda cuenta con una amplia selección de productos para el hogar y la familia que satisfacen las necesidades de todos y ofrece ofertas inmejorables en sus estanterías.
Cosméticos, herramientas, electrodomésticos o videojuegos: Lidl piensa a lo grande y nunca duda en diversificarse. De hecho, la marca está batiendo todos los récords con su sección de moda. Desde hace varios años, la marca ofrece ropa moderna y barata para todos. Una estrategia que sin duda es todo un éxito.
Lidl ofrece prendas básicas atemporales que todo el mundo necesita en su armario que permiten crear looks modernos incluso con un presupuesto reducido. En este momento, la marca ofrece muchas ideas inspiradoras para la vuelta de la primavera.
La chaqueta vaquera vuelve con fuerza a nuestros armarios. De hecho, esta prenda es imprescindible para las temperaturas de entretiempo y permite embellecer un conjunto sin esfuerzo.
Lidl no se ha escapado a la tendencia. El supermercado ha decidido sacar dos nuevas chaquetas vaqueras a la venta y estas cumplen todos los requisitos para convertirse en tus mejores aliadas de moda.
La cadena de descuento apuesta por un corte oversize muy de moda esta temporada lo que permite crear looks desenfadados y cómodos. La chaqueta Lidl también tiene bonitos detalles, como bolsillos de parche, botones a presión y pespuntes para estructurar la silueta. Este modelo está disponible en denim azul y caqui para variar los gustos. Así podrás crear un montón de looks según tus deseos.
Es la chaqueta vaquera es ideal para crear un montón de conjuntos primaverales:sSe puede llevar sobre un vestido, una camiseta o incluso un jersey de punto fino. Además, esta prenda es muy fácil de cuidar, ya que está confeccionada con un tejido de algodón ultrarresistente. Así podrás usarla también en verano, otoño e incluso invierno.
La tienda ofrece esta joya de la moda a un precio reducido para que sea accesible a todos. Está disponible por solo 13,99 euros en todos los puntos de venta de la marca y está disponible en tallas de la 36 a la 46, por lo que se adapta a todos los estilos y tipos de cuerpo
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