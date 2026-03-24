Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la máquina quitadurezas con la que tendrás los pies perfectos y que es la más barata del mercado: por solo 8,99 euros
Una oferta de la que no te arrepentirás
Si quieres tener los pies perfectos no puedes perderte la oferta de Lidl, donde venden la máquina quitadurezas más barata del mercado. Y es que será tuya por solo 8,99 euros, una ganga.
Se trata de una máquina quitadurezas de la marca VITALmaxx que elimina las durezas a pilas y tiene una función de succión automática.
De este modo, la suciedad y las partículas de piel se aspiran inmediatamente: higiénico y cómodo.
Además, no tiene cuchillas, con lo que no hay riesgo de lesiones.
Esta máquina permite un uso suave y seguro; y cuenta con 2 accesorios.
Precio
Esta máquina tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 55 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.
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