Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la máquina quitadurezas con la que tendrás los pies perfectos y que es la más barata del mercado: por solo 8,99 euros

Si quieres tener los pies perfectos no puedes perderte la oferta de Lidl, donde venden la máquina quitadurezas más barata del mercado. Y es que será tuya por solo 8,99 euros, una ganga.

Se trata de una máquina quitadurezas de la marca VITALmaxx que elimina las durezas a pilas y tiene una función de succión automática.

Máquina quitadurezas. / Lidl

De este modo, la suciedad y las partículas de piel se aspiran inmediatamente: higiénico y cómodo.

Además, no tiene cuchillas, con lo que no hay riesgo de lesiones.

Esta máquina permite un uso suave y seguro; y cuenta con 2 accesorios.

Precio

Esta máquina tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 55 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.