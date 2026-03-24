La novedad de Lidl que conquista a los nutricionistas: por 1,19 euros mejora la digestión y regula el estrés
Se trata de un producto ultracongelado que no se pierde y "sus propiedades se mantienen prácticamente intactas"
Las aromáticas son una buena forma de favorecer la digestión. Se deben consumir frescas para que sus beneficios sean mayores, pero Lidl ha lanzado una opción que convence a los nutricionistas: la versión ultracongelada que permite condimentar cualquier plato aumentar su aporte nutricional.
"Siempre tengo el mismo dilema con las aromáticas por si se me ponen malas, pero acabo de ver esta novedad en Lidl. Son ultracongeladas, sus propiedades se mantienen prácticamente intactas, así que son una opción real, práctica y saludable cuando no tienes fresco", explica Sonia Carrión, especialista en estilo de vida saludable, recetas y equilibrio.
Lidl ofrece cilantro, albahaca y perejil en pequeños bricks ultracongelados por 1.19 euros.
¿Por qué son interesantes las aromáticas?
Carrión las incorpora en sus comidas no solo para añadirles un toque extra de sabor, sino por sus beneficios, que son:
- Mejorar la digestión
- Modular la inflamación
- Apoyar los procesos de detoxificación
- Regular tu respuesta al estrés
Lidl es especialista en sorprender a sus clientes con prodcutos nuevos cada día. Al apartado de herramientas, textiles y pequeños electrodomésticos, donde le saca ventaja a su competencia, también se suman las propuestas originales de alimentación. Cuentan con articulos de otros países y con ideas o soluciones para el día a día como estos tarros de aromáticas congelados.
Una de sus últimas piezas estrella es una olla de gran tamaño para cocinar. Se trata de la cacerola de aluminio de 20 centímetros de diámetro y una capacidad de 3,1 litros de Tefal por Jamie Oliver que cuesta menos de 30 euros.
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