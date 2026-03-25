La razón por la que cada vez más personas se echan agua micelar en el pelo: "Le debo la vida"

Hay remedios caseros de todo tipo y uno de los últimos que se han hecho viral tiene que ver con la aplicación de agua micelar en el pelo. El agua micelar es una solución limpiadora, que se utiliza principalmente para limpiar la piel, eliminando el maquillaje y la suciedad, y que está compuesta por agua purificada y micelas, que son unas pequeñas estructuras que actúan como imanes para atrapar y retirar la suciedad.

Ana Ramos, una influencer experta en moda, maternidad, estilo y belleza, ha sido una de muchas en probar este truco, consiste en echar agua micelar en la raíz del cabello. "A quien me descubrió esto... Te debo la vida", asegura.

"¿Pelo sucio y vas sin tiempo? Esto es para ti", empieza diciendo @anaramosgutierrez. "El agua micelar funciona porque contiene micelas, que son como pequeñas esferas que atraen y atrapan la grasa y la suciedad. Por eso, al aplicarla con un algodón en la raíz, no solo mejora el aspecto, sino que realmente ayuda a retirar el exceso de grasa", explica.

"Evidentemente no sustituye al champú, pero para un momento puntual es un truco que funciona. Y si después cepillas un poco el pelo y le das con secador, el resultado mejora muchísimo", remata.

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Este truco ha generado cientas de interacciones en redes sociales. Algunas a favor, otras muchas en contra. "Pero el mal olor... El pelo también huele mal cuando no se lava", cuestiona una. "Sería más fácil bañarse o lavarse el cabello", apunta otra. "A mi eso me parece una guarrada. Si lo tienes sucio, te lo lavas y ya", apunta otra.