Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el taladro de columna más barato del mercado: precisión y cinco velocidades de perforación
La profundidad de taladrado se puede ajustar de forma continua, lo que facilita el taladrado de diferentes tamaños con una escala integrada para un control preciso
Hace ya varios años que Lidl tiene un gran éxito entre muchos consumidores. Y no es de extrañar, ya que la cadena ofrece productos alimenticios a precios muy asequibles. Además, ha decidido diversificarse en numerosos ámbitos.
Este es especialmente el caso en el mundo del bricolaje y las herramientas. En particular, es posible encontrar una taladradora de mesa vertical Scheppach de 500 W, que se presenta como una opción excepcional tanto para principiantes como para profesionales.
Se trata de un modelo de gran calidad y con un precio muy asequible en comparación con los modelos de taladradoras de mesa disponibles actualmente en el mercado. Esta herramienta está especialmente diseñada para ofrecer precisión y versatilidad en el taladrado.
También es perfecta para trabajar la madera, el metal y el plástico. Por lo tanto, se trata de un artículo a la venta en la cadena alemana que se posiciona como una herramienta indispensable para cualquier taller.
La taladradora de mesa vertical Scheppach de la firma Lidl cuenta con un tornillo de banco ajustable que garantiza una sujeción firme de las piezas a mecanizar. Por su parte, la profundidad de taladrado se puede ajustar de forma continua, lo que facilita el taladrado de diferentes tamaños con una escala integrada para un control preciso. Su mecanismo de transmisión por correa permite ajustar hasta cinco velocidades de taladrado.
La taladradora vertical cubre un rango de 600 a 2650 revoluciones por minuto, lo que también garantiza flexibilidad para diversas aplicaciones. El portabrocas es de alta calidad y se suministra completo con la llave correspondiente.
Además, la herramienta que comercializa Lidl tiene una capacidad de 1,5 a 13 mm y permite utilizar una amplia gama de brocas para diferentes tareas. Por otra parte, el protector contra virutas es plegable y está fabricado en material transparente. Esto garantiza una mejor visión de la zona de trabajo, al tiempo que protege al usuario de los residuos y las partículas. Por otra parte, el interruptor de conexión y desconexión está protegido. Además, se incorpora un sistema de desconexión de seguridad cuando la carcasa del engranaje está abierta. De este modo, podrá utilizar este producto con total seguridad. En cuanto a las dimensiones, el taladro mide aproximadamente 43 x 22 x 60 cm y pesa 13,5 kg, lo que lo hace fácil de manejar sin comprometer la estabilidad.
Se trata de un producto que podrás encontrar a un precio muy asequible en comparación con los precios del mercado. De hecho, es un artículo que puedes encontrar por 104,99 euros.
Es una herramienta de bricolaje que puedes encontrar en la página web de LIDL. Una cosa es segura: es una ganga para todos los aficionados al bricolaje, pero también para los principiantes.
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