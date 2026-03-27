Colas en Action para comprar la cocinita de exteriores perfecta para jugar al aire libre: "Es fácil de montar y garantiza horas de diversión"

Con la llegada de la primavera apatece pasar más tiempo al aire libre. Los niños y niñas son los que más disfrutan de esta época del año porque se prolongan las horas de parque. En casa, las prioridades también cambian. Se busca ese café en la terraza o la tarde de juegos al sol. En este sentido, Action ha laznado el juguete perfecto. Se trata de una cocinita de madera perfecta para exteriores porque tiene su propia fregadero con agua. Además, es mitad cocinita, mitad mueble de aperos de jardín porque también lleva regadera, pala y rastrillo.

Lind, Ikea o Carrefour tienen sus propias cocinitas para los más pequeños de la casa. Oscilan entre los 50 y los 100 euros. Pero Action vende una por 29.95 euros. "Con esta cocina de juguete de madera interactiva para exterior nacen los minimasterchefs. Se ha pensado en todos los detalles para poder cocinar durante horas. Móntala y ponla en el jardín", expilcan desde la página web de Action. Está pensada para mayores de tres años y su material es madera sostenible.

"Es fácil de montar y garantiza horas de diversión", asegura una madre que ya tiene la suya. Los comentarios apuntan a que es el mejor regalo para Pascua por lo que son muchas las personas que se acerca a Action estos días para adquirir su cocinita de exteriores de cara a la primavera y el verano.

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La apertura de la tienda de Gijón tuvo lugar en el verano de 2025 y se encuentra en el polígono industrial de Roces. "Es una tienda muy económica donde te puedes encontrar de todo", sositene una chica que acudió a la inauguración. Recorrió cada pasillo para mostrar a sus fans que el local tenía de todo. "Y si yes goloso como yo, un pasillo lleno de chuches raras" remató.