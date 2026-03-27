Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de platos de cocina de esmalte que está en oferta flash esta semana: por 2,99 euros y en varios colores

La primavera ya está aquí y las tiendas Action siguen atrayendo a multitudes. Convertida en una parada obligatoria para los amantes de las gangas, la cadena de descuento seduce por su variada oferta a precios ajustados.

Y es que Action ofrece cada semana novedades que permiten potenciar el poder adquisitivo de los consumidores. Productos de uso diario, decoración, papelería, limpieza del hogar o incluso pequeños trabajos de bricolaje: la empresa destaca con artículos que son a la vez útiles, modernos y asequibles. Una oferta que atrae tanto a los clientes con un presupuesto ajustado como a aquellos a los que les importa hacer compras inteligentes durante todo el año. "Desde hace unos años, he cambiado por completo mi forma de consumir. Antes pensaba que la calidad iba necesariamente de la mano de un precio elevado… ¡Pero he descubierto un montón de productos cotidianos baratos que cumplen con creces!", confiesa una clienta una apasionada de las buenas ofertas.

Y estos días, de hecho, hay muchos productos imperdibles por descubrir. Especialmente para dar la bienvenida a este mes de vuelta al cole, lleno de cambios. En Action, por ejemplo, encontrarás los mejores precios en material escolar para la vuelta al cole de los más pequeños.

Pero también hay gangas de moda a precios reducidos para toda la familia. La marca ofrece además una amplia gama de productos para la cocina, que combinan practicidad, diseño y precios bajos. Cada semana, la marca Action ofrece la "promoción semanal", en los que artículos de cocina, textiles, de higiene, etc.

Uno de los más llamativos es el juego de platos de desayuno o bol Sandscape de varios colores. Esta oferta contiene un plato de desayuno de 20 centímetros de diámetro, un bol de 15 de centímetros y un plato de fondo de 18 centímetros. Un juego ideal para todo tipo de comidas y en un material de esmalte reactivo, que lo protege de arañazos y lo hace ideal para meter en el microondas o en el lavaplatos.

Lo mejor de este producto es su precio, ya que lo puedes conseguir por menos de 3 euros. El plato está a 2,99 euros la unidad.

Para los que todavía no lo sepan, Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.