Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl por la oferta del juego de sábanas a menos de 5 euros para terminar marzo: disponible en tres colores

Lidl ha arrancado la primavera con ofertas y despide marzo de la misma manera. Y es que la cadena de descuento quiere dar una alegría al bolsillo de sus clientes con rebajas en diferentes productos que, sin duda, harán las delicias de los compradores ahora que el invierno ha pasado y llega el buen tiempo.

Encuentra en Lidl lo mejor para vestirte, pero también para decorar tu hogar… Para dormir cómodamente en tu cama todas las noches, es imprescindible tener unas buenas sábanas. Eso es precisamente lo que te propone Lidl con estas sábanas ajustables de cambray.s. Ejemplo de ello es la sábana bajera ajustable 90-100 x 200 cm disponible en tres colores: verde, gris y blanco. Su tejido es de de mezcla de algodón que no se deforma y combina lo mejor de ambas fibras – la facilidad de cuidado del poliéster con la transpirabilidad natural del algodón. Además, su cuidado no puede ser de lo más sencillo. Fácil de cuidar – se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora, aunque se recomienda no usar lejía y un secado suave en secadora a máx. 60 °C

El chambray es un tejido de algodón de gramaje medio, tejido con un hilo crudo y otro de color. Este tejido evita que la prenda sea transparente. Puede parecerse a la popelina, pero es un poco más ligero y tiene más textura que esta. Además, la densidad del tejido es de 142.

Como socios del cultivo sostenible del algodón en África, estas sábanas bajeras no solo son de calidad, sino también éticas. Dotadas de un borde elástico para una sujeción óptima, son adecuadas para colchones de hasta 20 cm de grosor. Lidl las ofrece en dos tamaños (140 x 200 cm y 160 x 200 cm), así como en tres colores (azul, gris y burdeos).

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Pero, hemos dejado lo mejor para el final, su precio. Y es que puedes conseguir este juego de sábanas entre colores a tan solo 4,49 euros. Un auténtico chollo para este tipo de productos que sirven para vestir nuestra cama y garantizar nuestro confort por la noche mientras dormimos.