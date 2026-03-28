Mañana se esperan colas en Action para conseguir el juego de tazas de cerámica más barato del mercado: menos de un euro en su promoción hasta finales de Semana Santa

La primavera ya está aquí y con el reciente cambio de hora ya huele más a verano, a tiempo libre, sol... Y quizá también es el momento de ir pensando en renovar nuestro armario, decir adiós a la ropa de invierno y ola a las prendas ligeras y coloridas.

Ojo, ¿y por qué no hacerlo también con nuestra cocina? Muchos ignoran el dar un lavado de cara a su vajilla por falta de tiempo, pereza en ir a comprar o, simplemente, por no querer gastar dinero y más a un en una época en la que todo está encarecido. Sin embargo, el supermercado Action tiene la respuesta para cubrir todas nuestras necesidades, satisfacer nuestros deseos a la hora de comprar y, lo mejor de todo, sin que nos duele en el bolsillo a la hora de pagar.

Ejemplo de ello es el juego de tazas que ha rebajdo de manera sorprendente y que entra dentro de una promoción semanal que dura hasta final de Semana Santa. Se trata de tazas de café hechas de cerámicas. Son aptas para el lavavajillas, lo que facilita su lavado y su durabilidad. "Taza pequeña y elegante para una taza de espresso perfecta. Apta para el uso diario", cuentan desde el propio Action.

Estas tazas están disponibles en cuatro colroes: verde oliva, crema, azul cielo y un color tierra que engalana cualquier juego de café.

Para muchos, la porcelana sigue evocando vajillas antiguas y mesas de otra época. Sin embargo, esta imagen está cambiando rápidamente dado que las formas, los colores y los acabados actuales permiten crear mesas modernas, sobrias y elegantes. Action lo ha entendido perfectamente al lanzar una colección que se aleja de los códigos tradicionales, pero conserva la nobleza del material. La colección, bautizada como Absolu chic beau vivre, apuesta por una estética minimalista. La elección de un tono marfil suave recuerda al Cloud Dancer, el color Pantone anunciado como referencia para 2026. Este tono claro aporta una verdadera sensación de calma y ligereza. Por lo tanto, encaja fácilmente en una mesa ya colorida o muy recargada visualmente. Las formas también contribuyen al atractivo de estos plato y las líneas redondeadas predominan en toda la colección y crean una impresión de suavidad y modernidad, lejos de los contornos demasiado estrictos. Estas curvas hacen que la vajilla sea agradable a la vista, pero también más práctica de usar, como en el caso de las familias con niños.

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La gama no se limita a un solo plato. Action también ofrece un plato grande de 27 centímetros de diámetro. También hay una versión para postres, cuencos, una taza e incluso una bandeja a juego. Esta diversidad permite componer una mesa coherente o elegir solo algunas piezas para completar un servicio ya existente