Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire Moulinex, con más de un 20% de descuento
Su precio es inferior a 50 euros
A partir de mañana, 30 de marzo, llega a todos los supermercados Lidl la freidora de aire Easy Fry Compact, de la marca Moulinex, con un precio increíble. Cuesta menos de 50 euros. En concreto, 49,99, gracias a una rebaja del 23%. Por lo que se esperan colas kilométricas en las tiendas en plena Semana Santa.
La freidora de aire, modelo EY1458, con 1.300 W de potencia y 3 litros de capacidad, es una "forma rápida y fácil de cocinar recetas saludables y crujientes", asegura la cadena de supermercados Lidl en su página web. Su avanzada tecnología de aire caliente permite "una fritura impecable en un instante, para comidas deliciosas con poco o nada de aceite".
Comidas para cuatro personas
Consta de diez programas de cocción automáticos, dando posibilidades ilimitadas, con una capacidad compacta de 3 litros para 1 o 4 personas. Tefal Easy Fry Compact ahorra hasta un 70% de energía y logra resultados un 39% más rápidos en comparación con un horno convencional.
Es perfecto para cocinar, por ejemplo, patatas fritas, pollo, filete, pescado, postre, pizza, nuggets, verduras, gambas y beicon. El electrodoméstico viene provisto de una pantalla táctil digital muy intuitivo para facilitar el cocinado. El nivel de temperatura que alcanza es de aproximadamente 200 grados.
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico