Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén antiadherente que dice adiós a la vitrocerámica: enchufable y para todo tiempo de comidas

Olvídate de las sartenes y las cacerolas. Lidl las retira todas para dar paso a este innovador aparato. La cadena no ceja en su empeño, en este mes de febrero que ya casi ha terminado, por satisfacer a su clientela. Con el impacto de la subida de precios en los productos de uso diario, el bolsillo de muchos hogares tiende a resentirse.

Para aliviar esta situación, Lidl multiplica las ofertas y permite a todo el mundo ahorrar gracias a sus precios bajos. Con su amplia gama de productos de calidad, la cadena de descuento es uno de los destinos preferidos de quienes quieren potenciar su poder adquisitivo.

La empresa alemana es conocida por su política de precios ajustados y sus marcas propias en diversos sectores, especialmente en el alimentario. Pero Lidl no solo llena la nevera de sus clientes. La cadena también está especializada en productos no alimentarios.

Entre las marcas más representativas de Lidl, SilverCrest es sin duda la referencia. Esta marca se lanzó hace unos años para completar la oferta de productos alimenticios de la cadena de descuento. Y desde entonces, se ha convertido en imprescindible a ojos de la clientela.

Lo que la hace interesante son las constantes innovaciones que SilverCrest desarrolla para mantenerse competitiva en el mercado. Este es el caso de esta sartén eléctrica multifunción, ideal para cocinar sin utensilios de cocina.

Con una potencia de entre 1800 W y 2200 W, permite cocinar y dorar numerosos alimentos. Controlada por un termostato, puede alcanzar temperaturas de entre 135 y 240 °C. Su funcionamiento, directamente conectado a una toma de corriente, permite una difusión del calor rápida y eficaz. Además, esta sartén cuenta con un revestimiento antiadherente que evita que los alimentos se quemen o se peguen.

Esto hace que sea aún más fácil de limpiar después de usarla. Otra de sus ventajas es su forma convexa y sus bordes altos, que permiten utilizarla como wok.

Podrás realizar diversas operaciones, como freír, cocinar al vapor o incluso estofar. Con ella podrás atreverte con platos de estilo asiático, como los salteados o los fideos salteados.

Este artículo se vende con su tapa de vidrio resistente al calor y con válvula de vapor. Permite conservar el calor, sin perder de vista lo que se está cocinando. Para garantizar una buena estabilidad sobre la superficie de trabajo, este utensilio cuenta con patas antideslizantes.

Para evitar cualquier accidente doméstico, también está equipada con una protección contra el sobrecalentamiento. Con un diámetro de 33 cm, esta sartén de Lidl tiene una capacidad de aproximadamente 4,9 litros. Por último, es su precio lo que te convencerá para comprarla. Lidl vende esta sartén multifuncional por solo 49,99 euros.